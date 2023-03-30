رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى محطة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، لإجراء عملية تفتيش كبرى ثانية.

ويتطلع الوفد المكون من 18 عضوا للحصول على نظرة عامة، على وضع الأمان لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تعرضت لقصف متكرر خلال الحرب.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن جروسي قوله لصحفيين خلال الزيارة: "أعتقد بوجه عام أن الوضع لا يتحسن، من الواضح أن النشاط العسكري يتزايد في المنطقة بأكملها".

وأضاف أنه ستتم مراجعة الترتيبات الأمنية مع الجانبين و"يجب أن يتم اتخاذ كل إجراء واحتياط ممكن بحيث لا يتم الهجوم على المحطة".

وتطالب أوكرانيا بسحب القوات الروسية من المحطة.

وكان جروسي قد زار المحطة لأول مرة في مطلع سبتمبر الماضي. ودعا منذ ذلك الحين إلى إنشاء منطقة آمنة حول الموقع.

وأظهر التلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأربعاء خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص تحمل اختصار اسم الأمم المتحدة لدى عبورهم الخط الأمامي بين كييف والأجزاء التي تسيطر عليها موسكو من منطقة زابوريجيا.

وقال رينات كارتشا ممثل شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية إن روسيا ترغب في استخدام هذا التحقيق لإظهار أنها ترعى الأمن في محطة الطاقة النووية وتصلح الضرر الذي أعقب القصف.

ونفى الاتهامات بأنه يتم تخزين الأسلحة في المحطة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن جروسي لا يعتزم زيارة موسكو بعد التفتيش.