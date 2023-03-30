عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تنظيم محتجين لبنانيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتقاطر المحتجون، صباح اليوم الخميس، إلى ساحة رياض الصلح بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومجموعات ممثلة للعسكريين المتقاعدين، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

ورفعت يافطات تدين المسؤولين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان، وتندد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة.

وحذر متكلمون في الاعتصام «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يحمد عقباه».

وحاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة أمام السراي الحكومي حيث تواجهوا مع قوى مكافحة الشغب. وتكرر المشهد نفسه لاحقاً أمام مصرف لبنان في الحمرا، حيث تدافع محتجون مع القوى الأمنية أثناء محاولتهم الوصول إلى بوابة المصرف الرئيسة.



