كشف الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل آخر لقاء جمعه بصديقيه الفنانين الراحلين حسن حسني، وممدوح وافي.



وأشار خلال لقاء لبرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى أن آخر لقاءاته مع الفنان حسن حسني؛ كانت في مناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ65، وذلك بناء على دعوة ابنته، رغم معارضته الاحتفال بهذه المناسبة معقبا: «مبحبش الاحتفال بيوم عيد الميلاد.. وبستخف على الاحتفال بيه».



ولفت إلى إصرار ابنته الكبرى دنيا على إقامة احتفال بهذه المناسبة، مشيرا إلى توجيهها الدعوة لأقرب أصدقائه بالوسط الفني ومن بينهم الفنان الراحل حسن حسني، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.



وتابع: «حسن حسني كان علامة وقيمة فنية كبيرة في الفن، وتعلمنا منه الكثير، ولا أحد يتخيل قد إيه أنا فرحت بحضوره في هذا اليوم، قضينا وقت في منتهى الجمال والروعة مع بعض، وكان آخر لقاء بينا، ثم بعدها تعب وأنا انشغلت في التصوير، وهو كمان نزل شغله، واستمر يمثل لحد آخر لحظة في عمره».



وأشار إلى أنه فوجئ بطلب الفنان الراحل ممدوح وافي أن يخرج له مسرحية أثناء زيارته الأخيرة قبل وفاته، والتي شهدت تدهورا في حالته الصحية، موضحا أنه كان يقاوم البكاء أمامه.



وقال: «حلاوة الروح حاجة حقيقية، أنا تعرضت لها مرتين مرة مع ممدوح وافي، والثانية مع المخرج سامح الباجوري».



ولفت إلى ملازمة الفنان محمد أبو داوود، صديقه الفنان ممدوح وافي، طيلة فترة مرضه وحتى لحظاته الأخيرة، معقبا: «محمد أبو داوود من أجدع الشخصيات في الوسط الفني، خدوم وعمل مع ناس كثير كدا».



