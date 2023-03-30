 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:49 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم "قلنديا" شمال القدس، بوسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت المخيم، واعتقلت الشابين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.


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