الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مخيم "قلنديا" شمال القدس، بوسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت المخيم، واعتقلت الشابين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.