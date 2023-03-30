سوريا: العدوان الإسرائيلي على دمشق استمرار للنهج الفاشي تجاه دول المنطقة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن «العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق، استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة»، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كي تنعم المنطقة بالسلام.

وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «إن العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة».

ونوهت أن «العدوان الإسرائيلي في هذه المرحلة بالتحديد، يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان».

وشددت على أن «المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام والاستقرار، إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها».

وأصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق، فجر اليوم.