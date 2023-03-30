السويد تستعد لإجراء أول تعداد سكاني منذ عام 1990 مع التركيز على المهاجرين

تستعد حكومة الأقلية المحافظة في السويد، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي اليميني المتطرف الذي تعتمد عليه في الحكم، لإجراء أول تعداد سكاني وطني منذ أكثر من ثلاثة عقود.



وقال جيمي أكيسون زعيم حزب ديمقراطيي السويد في ستوكهولم اليوم الخميس، في الإعلان عن التعداد وإلى جانبه وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، إن: "سياسة الهجرة غير المسؤولة التي اتبعت على مدى عقود" تسببت في فقدان البلاد إلى حد كبير التحكم في معرفة عدد من يعيشون في السويد وما هي هويتهم.



ولم يتم تحديد موعد لإجراء التعداد، فيما كان آخر تعداد للسكان إجري في السويد في عام 1990.



وانتقد أكيسون السياسات المؤيدة للهجرة التي ينتهجها الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات حتى الخريف الماضي.



وقالت سفانتيسون إن إحصاء السكان بشكل صحيح سيساعد في مكافحة الجريمة.



وتكافح السويد منذ سنوات عديدة تفشي جرائم العصابات التي تجلت مرارا وتكرارا في عمليات إطلاق نار وتفجيرات. وشهد العام الماضي 388 حادث إطلاق نار بتلك الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا.



وتعاني ستوكهولم من زيادة ملحوظة في حوادث إطلاق النار والانفجارات منذ مطلع العام الجاري. ويشتبه في أن خلفية هذه الحوادث هو نزاع على تجارة المخدرات غير القانونية بمدينة سوندسفال، التي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة.