الدفاع الصينية: مستعدون للعمل مع الجيش الروسي للحفاظ على الأمن الدولي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن الجيش الصيني مستعد للعمل مع نظيره الروسي لزيادة تعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي للحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تان اليوم الخميس، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأضاف تان أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، تم الارتقاء بالاتصالات الاستراتيجية والتعاون العملي بين الجيشين في السنوات الأخيرة إلى مستوى جديد وحقق تقدما جديدا.

وفي إشارة إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا لا تشبه التحالف العسكري والسياسي خلال الحرب الباردة، قال تان إنها تستند إلى مبادئ عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة.

وأوضح تان أن الجيش الصيني يرغب في العمل مع نظيره الروسي لزيادة تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي، وتنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشتركة بشكل منتظم، وتعزيز التبادلات والتعاون بين الجيشين، وزيادة تعميق الثقة العسكرية المتبادلة.

وأشار إلى أن الجيشين سينفذان بشكل مشترك مبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين وسيحافظان على الإنصاف والعدالة الدوليين لمواصلة الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.