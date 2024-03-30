يسرا اللوزي: الأمهات اللاتي يؤجرن أرحامهن يصرفن الأموال على العلاج النفسي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن وجهة نظرها في موضوع مسلسل «صلة رحم» الذي ناقش قضية تأجير الأرحام‎.‎

وقالت خلال لقاءها لبرنامج‎ «Out Box» ‎المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إنها لا تستطيع أن تقرر ما ‏إذا كان تأجير الأرحام حلالا أم حراما، لكن قد يكون هناك حالات محددة -لو لم يكن الموضوع به شبهة حرمانية- ‏يمكن استثناءها.‏

وأضافت أنه يكون جائزا في حالات محددة للغاية وهي الحالات التي لا يوجد لها حل آخر، وذلك إذا لم يكن تأجير ‏الأرحام مخالفة للشرع، مؤكدة أن الحل في النهاية لن يكون مرضيا لجميع الأطراف وسيظل هناك طرف متضرر من ‏الموضوع‎.‎

وأشارت إلى تسليط المسلسل الضوء على الحالة النفسية السيئة للأم البديلة، موضحة أن الدراسات التي أجريت في ‏أمريكا على الأمهات اللاتي يؤجرن أرحامهن، أظهرت أنهن على الرغم من معرفتهن منذ البداية أن الاتفاق نظير مبلغ ‏مالي؛ إلا أنهن يصرفن الأموال التي يكسبنها من الموضوع على العلاج النفسي.‏

وأوضحت أن الكفالة أو تبني الأطفال قد يكون حلا مناسبا، لافتة إلى أن الموضوع مختلف في حالة بعض الأشخاص الذين ‏يقدرون على الشعور بأن الطفل المكفول جزء منهم، بينما لا يملك آخرون هذه القدرة وتظل الأسرة مصرة على أن ‏يكون الطفل ابنهم‎.‎