يسرا اللوزي: الأمهات اللاتي يؤجرن أرحامهن يصرفن الأموال على العلاج النفسي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن وجهة نظرها في موضوع مسلسل «صلة رحم» الذي ناقش قضية تأجير الأرحام.
وقالت خلال لقاءها لبرنامج «Out Box» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إنها لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان تأجير الأرحام حلالا أم حراما، لكن قد يكون هناك حالات محددة -لو لم يكن الموضوع به شبهة حرمانية- يمكن استثناءها.
وأضافت أنه يكون جائزا في حالات محددة للغاية وهي الحالات التي لا يوجد لها حل آخر، وذلك إذا لم يكن تأجير الأرحام مخالفة للشرع، مؤكدة أن الحل في النهاية لن يكون مرضيا لجميع الأطراف وسيظل هناك طرف متضرر من الموضوع.
وأشارت إلى تسليط المسلسل الضوء على الحالة النفسية السيئة للأم البديلة، موضحة أن الدراسات التي أجريت في أمريكا على الأمهات اللاتي يؤجرن أرحامهن، أظهرت أنهن على الرغم من معرفتهن منذ البداية أن الاتفاق نظير مبلغ مالي؛ إلا أنهن يصرفن الأموال التي يكسبنها من الموضوع على العلاج النفسي.
وأوضحت أن الكفالة أو تبني الأطفال قد يكون حلا مناسبا، لافتة إلى أن الموضوع مختلف في حالة بعض الأشخاص الذين يقدرون على الشعور بأن الطفل المكفول جزء منهم، بينما لا يملك آخرون هذه القدرة وتظل الأسرة مصرة على أن يكون الطفل ابنهم.