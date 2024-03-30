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تحوي بين أسطرها الكثير من المواعظ والعبر ورغم أن أبطال حكاياتها من الحيوانات؛ فإن ما فيها من مواقف وطرائف لا تغيب عن معاملات الإنسان، لتكن كل من حكايات كليلة ودمنة، درسا من دروس الحياة.

وتسرد جريدة "الشروق" حكاية السلحفاة والبطتان الوارد ذكرها بكتاب كليلة ودمنة.

يُحكى أن بطتين وسلحفاة كانوا يعيشون في غدير وافر الماء والطعام في أمان وسلام.

وأتت الـ3 بينما هم على ذلك، أخبار باقتراب جفاف الغدير والذي سينقلب حاله ليصبح غير صالح للحياة؛ ما أثار خوفهم.

قررت البطتان الطيران للبحث عن غدير آخر أنسب للمعيشة، وكان امتلاكهما القدرة على الطيران يسهل عليهما المهمة.

شكت السلحفاة للبطتان عجزها عن البحث عن غدير آخر وطلبت المساعدة.

اقترحت البطتان على السلحفاة أن تعض على عود خشب من منتصفه بينما تحمل كل من البطتان طرفي العود.

واشترطتا على السلحفاة أن تلتزم الصمت تماما خلال الطيران.

طارت البطتان وهما تحملان السلحفاة ولكن المشهد الطريف لفت انتباه الناس فنادوا بعضهم البعض وتكلموا باستغراب عن السلحفاة المحمولة.

غضبت السلحفاة وقررت الخروج عن صمتها بجملة أعمى الله أبصاركم، ولكنها لم تنه جملتها حتي ارتطمت بالأرض ساقطة من السماء؛ لتلقى حتفها عاقبة لالتفاتها لكلام الناس.

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