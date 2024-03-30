رئيس وزراء باكستان يدعو حكومته للبدء فورا في تحقيق أهداف خطة خمسية لتحسين الاقتصاد

حث رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، أعضاء حكومته على البدء فورا في العمل من أجل تحقيق الأهداف المحددة في خارطة طريق خمسية تم مشاركتها مع جميع الوزارات المعنية.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء ، قال رئيس الوزراء إنه تبادل الرأى بشأن معايير واسعة النطاق للخطة الخمسية مع الوزارات المعنية من خلال تحديد أهداف مختلفة يتعين تحقيقها على الفور دون إضاعة الوقت، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف أنه في ظل هذه المعايير، يتعين على الوزارات المعنية تطوير الآلية وتوظيف الموارد البشرية وصياغة استراتيجيات لتحقيق الأهداف المحددة.

ورأى شريف أن "المسؤولية مع المساءلة ستكون السمة المميزة لخارطة الطريق الخمسية حيث لا يمكن لأي نظام في العالم أن يتقدم بدونها".

وقال رئيس الوزراء إنه لهذا الغرض ، يجب استكشاف جميع الموارد والأدوات المتاحة إلى جانب القيام بعمليات شراء لتلك الموارد غير المتوفرة على الفور.

وشدد رئيس الوزراء على الاستفادة من الموارد البشرية الموهوبة في البلاد لتحقيق الأهداف.

كما حث الوزارات على تبني أدوات تفكير مبتكرة، بالإضافة إلى تقليل عبء العمل الإداري.

وشدد على أن "لدينا فترة خمس سنوات لتحقيق تحول فى الوضع الاقتصادي للبلاد ، ولكن لهذا الغرض ، علينا أن نبدأ عملنا على الفور".

ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، قال رئيس الوزراء إنه يتعين تخفيف عبء الديون الخارجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتطوير قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وإجراء إصلاحات في قطاع الطاقة وإنهاء التهريب.