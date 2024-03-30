النادي الرياضي وقصر ثقافة المنيا يختتمان الأمسيات الرمضانية والثقافية

أوضحت الدكتورة رحاب سراج الدين، عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف على الأنشطة الثقافية والاجتماعية، أن النادي الرياضي اختتم مساء أمس الأمسيات الرمضانية، وسط إقبال كبير من الرواد والأعضاء، بمشاركة ثقافة المنيا.



وأضافت سراج الدين، أن الليلة الختامية للأمسيات، مساء الجمعة، شهدت عمل العديد من الفعاليات المختلفة، ومنها ندوة شعرية، وتواشيح وابتهالات دينية، ثم فقرة مميزة للفنون الشعبية والتنورة، والرسم والتلوين للأطفال، وكذلك فعالية لصندوق مكافحة المخدرات لتوعية الأطفال والشباب بمخاطر الإدمان.



وأكدت المشرف على الأنشطة الثقافية والاجتماعية، أن الأمسيات لاقت استحسان كبير الأعضاء، مشيرة إلى الاستمرار في تنظيم المزيد من الفعاليات أولًا بأول بالتزامن مع المناسبات المختلفة.



كما قدمت الشكر لفرع ثقافة المنيا على التعاون الوثيق طوال شهر رمضان وامتاع الحضور بفرق الكورال والأمسيات الشعرية، وكذلك تقديم سينما الأطفال وجلسات الرسم.