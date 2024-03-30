 هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة «GillenMarkets» للإسكواش - بوابة الشروق
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هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة «GillenMarkets» للإسكواش

محمد زاهر
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 11:28 م

‎تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة «GillenMarkets» للإسكواش -إحدى البطولات الذهبية-، وذلك بعد تغلبها على فيروز أبو الخير بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-8) (11-4).

‎يأتي هذا استمرارًا للأداء القوي لبطلة أندية وادي دجلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك بفضل جهود إدارة «وادى دجلة» في تطوير مستوى اللاعبة وتحفيزها للمنافسة على الفوز بالألقاب.

‎ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي –المصنفة الثانية عالميًا - مع اللاعبة نوران جوهر - المصنفة الثالثة عالميا - في مدينة لندن.

‎وتعد بطولة «GillenMarkets» للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل الجاري بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.


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