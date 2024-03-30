 احتجاز رهائن في بلدة شرقي هولندا.. وإعلام: المسلح بحوزته متفجرات - بوابة الشروق
السبت 30 مارس 2024 2:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

احتجاز رهائن في بلدة شرقي هولندا.. وإعلام: المسلح بحوزته متفجرات

وكالات
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 12:29 م

قالت الشرطة الهولندية، إن عدة أشخاص احتجزوا كرهائن في بلدة إيده بشرق البلاد اليوم السبت وإنها أخلت المنازل في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إرسال عدة وحدات من الشرطة الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط المدينة، وفق وكالة رويترز.

وأضافت أنه جرى إخلاء 150 منزلا وطُلب من السكان الابتعاد عن المنطقة.

وأفادت الشرطة في وقت لاحق، بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن وراءها دافع إرهابي.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة «دي تليجراف» المحلية عن عدة مصادر لم تذكر هوياتها القول إن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في حانة بيتيكوت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك