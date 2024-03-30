قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، موكدًا استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.



ووجه "المصيلحي"، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة، والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.



وطالب الوزير، بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.



من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.



وأشار إلى أن الوزير وجه مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية، مضيفًا أن توجيهات الوزير شملت أيضًا إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.