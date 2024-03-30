بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: جوستو - بادياشيل - ديساسي - كوكوريلا.

الوسط: كايسيدو - مودريك - جالاجير- إنزو.

الهجوم: كول بالمر - جاكسون.