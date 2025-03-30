بورنموث يعزز الأرقام السلبية للسيتي

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عزز فريق بورنموث سلسلة الأرقام السلبية التي يعاني منها مانشستر سيتي هذا الموسم في الكرة الإنجليزية.

واستقبل السيتي هدفاً مكبراً في الدقيقة 18 من إيفانيلسون لاعب بورنموث، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر حساب "أوبتا" الإحصائي أن السيتي بات يستقبل أهدافه أولا من منافسيه – يتأخر في النتيجة – للمرة الحادية والعشرين هذا الموسم.

وأضاف الحساب أن لا يوجد فريق إنجليزي تلقى أهدافاً أولاً من منافسيه أكثر من السيتي سوى ليستر سيتي (25 مرة)، ومانشستر يونايتد وساوثهامبتون (22 مرة).

يذكر أن السيتي تراجعت نتائجه أيضا على مستوى البريميرليج حيث ابتعد عن صراع الصدارة بفضل التعثرات العديدة لفريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.