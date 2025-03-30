أمن المنافذ يضبط 2643 مخالفة مرورية و58 قضايا أمن عام وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 2643 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 56 قضايا أمن عام، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.