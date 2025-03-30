 سنغافورة تعلن غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تعلن غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 11:45 م

أعلن كبير علماء المسلمين ومفتى سنغافورة ، الدكتور نظير الدين محمد ناصر، أن المسلمين في البلاد سيحتفلون بعيد الفطر يوم غد الاثنين.

وأوضح المفتي، في بيان صحفي: "يسرني أن أعلن أن الأول من شوال، أي أول أيام عيد الفطر لعام 1446 هـ، سيوافق يوم غدٍ (الاثنين)"، بحسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية .

ووجه الدكتور نظير الدين تهنئته إلى جميع المسلمين في سنغافورة، متمنيا لهم عيدا مباركا، وقال: "نسأل الله أن يكون هذا العيد مباركا علينا جميعا، وأن يمنحنا النصر والبركة جزاء لما قدمناه من عبادات وأعمال صالحة خلال شهر رمضان المبارك".

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