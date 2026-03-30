مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء هجوم أوكراني على مركز روسي لإنتاج الطائرات المسيرة

قالت عمدة مدينة تاجانروج، سفيتلانا كامبولوفا، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، إن طائرات مسيرة قتالية أوكرانية استهدفت المدينة الواقعة في جنوب روسيا، وهي موقع مهم لحرب الطائرات المسيرة الروسية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأضافت كامبولوفا، أن العديد من المباني السكنية وثلاث شركات لم تحدد هويتها تعرضت لأضرار.

وتضم المدينة، الواقعة على الطرف الشرقي لبحر آزوف، مصنعا للطائرات ومصنعين آخرين لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وذكرت قنوات على تطبيق "تليجرام"، نقلا عن شهود عيان، أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تعمل لساعات في تاجانروج، كما تضررت إحدى المدارس.

وقال حاكم إقليم روستوف، يوري سليوسار، إنه تم اعتراض أكثر من 60 طائرة مسيرة خلال الليل فوق تاجانروج وست مناطق أخرى في الإقليم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط ما مجموعه 102 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.