دخل الاقتصاد الإيطالي دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماش الاقتصاد بأعلى معدل له منذ بداية 1995 في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الإحصاء الإيطالية الرسمية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 7ر4 % خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انكماشه بمعدل 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الأول بمعدل 5%.

يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود إذا سجل انكماشا خلال فصلين متتاليين.

ورغم إجراءات الإغلاق أظهرت البيانات المنشورة اليوم تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال مارس الماضي على خلاف التوقعات.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشا بمعدل 8ر4% سنويا بعد ارتفاعه بمعدل 1ر0% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون انكماشا سنويا للاقتصاد الإيطالي خلال الربع الأول بمعدل 1ر5%.

وتعتبر إيطاليا واحدة من أشد دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الإحصاء الإيطالية إن إجراءات الإغلاق عرقلت جمع البيانات الاقتصادية بصورة دقيقة.

من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل إلى تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 4ر8% مقابل 3ر9% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5ر10%.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 28% خلال الشهر الماضي مقابل 2ر29% خلال فبراير الماضي.

وتراجع عدد العاطلين في إيطاليا بمقدار 267 ألف عاطل عن الشهر الماضي.