الصين وكوريا الجنوبية تتفقان على تيسير الأنشطة التجارية بينهما

اتفقت الصين وكوريا الجنوبية، على فتح مسار سريع لتيسير دخول رجال الأعمال بين البلدين والمشتغلين في التجارة بشكل رئيسي، من أجل ضمان التشغيل السلس لسلاسل الصناعة وسلاسل التوريد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إنه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تخوض الصين وكوريا الجنوبية معركة ضد الوباء، وتتعاونان باستمرار في توصيل مواد الوقاية من الأوبئة، وتحتفظان بسجل نظيف فيما يتعلق بنقل حالات إصابة إلى بعضهما البعض".

وأضاف شوانغ أن المرحلة الأولى ستشهد سماح 10 مقاطعات ومدن صينية بدخول الأفراد الكوريين المعنيين إليها بعد اجتياز إجراءات الفحص والحجر الصحي.