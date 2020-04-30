ضبط مسجل خطر بحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لإتجاره في المخدرات، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، (له معلومات جنائية مسجلة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطه حال استقلاله سيارة، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و750 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدٍ وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.