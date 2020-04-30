رؤساء الحكومة اللبنانيون السابقون يتهمون حكومة دياب بتصفية الحسابات السياسية

اتهم رؤساء الحكومة السابقون، سعد الحريري، ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان اليوم الخميس، حكومة الرئيس حسان دياب بتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وذلك بعد لقاء جمعهم في مقر الرئيس الحريري.

وقال السنيورة بعد اللقاء في بيان صادر عن المجتمعين إن "الحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية".

وأضاف "يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخرا، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فورا ودون إبطاء".

واعتبر رؤساء الحكومة السابقون أن الحكومة الحالية "غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية".

ودعا رؤساء الحكومة السابقون رئيس الجمهورية والحكومة إلى "اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله".

ودعوا إلى "إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير" و" التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني إلى نظام رئاسي".

ودعا رؤساء الحكومة السابقون كل من عون ودياب إلى " طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، واحترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ".