إبراهيم عيسى يكشف موقف غريب لهدى شعراوي رغم دفاعها عن المرأة

أشاد الإعلامي والكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، بهدى شعراوي، إحدى رموز الحركة النسائية في مصر.

وقال في برنامجه «له ما له وعليه ما عليه»، الذي يُذاع على «نجوم إف إم»، إن «هدى شعراوي كانت رقم 1 في قائمة الوطنيات المصريات الرائدات العظيمات المؤسسات لدور المرأة المصرية ومشاركتها في الحياة العامة»، مشيرًا إلى نضالها الوطني وكفاحها السياسي من أجل الحرية والاستقلال ورفعة البلاد.

وأضاف أن «هدى شعراوي كان لها دور كبير في كافة مناحي الحياة الوطنية والسياسية والخيرية والدفاع عن المرأة وقضاياها»، مشيرًا إلى أنها «كانت قائدة من قائدات ثورة 1919، وقادت أول مظاهرة للنساء في الثورة».

وأوضح أنها «شاركت أيضًا في صناعة القرار الوطني والسياسي، وتزعمت الاتحاد النسائي المصري الأول، ومثلت مصر دوليًا في العديد من الأنشطة النسائية»،

مضيفًا: «هدى شعراوي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية الجديدة التي انتقلت من عصر الحريم واليشمك إلى عصر المشاركة والحضور والظهور».

وأشار إلى ما وصفه بشجاعتها وصمودها وأصالتها، قائلًا: «هدى شعراوي وقفت في مواجهة سعد زغلول على الرغم من شعبيته الكبيرة، وعارضته، واختلفت معه، ووصفت مواقفه بالديكتاتورية».

وتابع: «على الرغم من كل ذلك، إلا أنه يوجد على هدى شعراوي موقف غريب جدًا، يعبر عن أن الإنسان من الممكن أن يكون في صراع بين أفكاره وسلوكه»، مشيرًا إلى وقوفها ضد زواج ابنها محمد من المطربة والراقصة فاطمة سري، باعتبار أن هذا الزواج كان سيمثل انتقاصًا للعائلة وتاريخها، حسب وجهة نظرها وقتها.

وأضاف أن «هدى شعراوي أصرت على انفصال ابنها عن فاطمة سري، ووصل الأمر إلى حد رفضها الاعتراف بحفيدها، على الرغم من تاريخها في الدفاع عن حقوق المرأة».