قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه يتابع مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا وعدد من الملفات الأخرى.

وأوضح الزملوط أن القائمين بالوحدات المحلية يبذلون جهودا في مواجهة الأزمة الحالية من خلال إجراءات التطهير والتعقيم، مشددا على استمرارها وتكثيفها خاصة في الشوارع ومنازل الحالات المصابة والمخالطين لهم.

وشدد المحافظ خلال لقاءه على ضرورة تكثيف التوعية والرقابة على المخالطين للحالات المصابة بمركز الداخلة، وضرورة تواصل رؤساء القرى والأحياء، مع أسر المصابين والمخالطين، يوميا، لتوفير كافة احتياجاتهم، واستمرار حصر الوافدين إلى المحافظة بجميع المراكز وتوعيتهم نحو اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

وفي سياق منفصل، طالب المحافظ رؤساء المراكز بوضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من جميع حالات التعد على أراضي الدولة بإزالة الأراضي المتعد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمرور على المشروعات الاستثمارية والإفادة بتقرير نسب التنفيذ بها قبل أول يوليو المقبل.