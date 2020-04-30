العراق: 8 إصابات بكورونا في البصرة وأربيل

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اكتشف في مدينة قضاء الزبير غربي البصرة العراقية، 3 إصابات جديدة لملامسين بفيروس كورونا المشاركين في عزاء الهارثة.

وقال قائم مقام القضاء -للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس- إن الإصابات الثلاث سجلت بعد ظهور نتائج فحص الملامسين الـ15 من عائلة وأقرباء امرأة مصابة واحدة من قضاء الزبير، كانت حاضرة في مجلس عزاء بقضاء الهارثة، ليكون عدد المصابين 4 في القضاء.

وسجلت البصرة 89 إصابة في آخر يومين بواقع 39 إصابة يوم أمس، و50 إصابة أغلبها في قضاء الهارثة شمالي البصرة خلال حضورهم مجلس عزاء في منطقة الخورة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.