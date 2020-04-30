 العراق: 8 إصابات بكورونا في البصرة وأربيل - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 1:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

العراق: 8 إصابات بكورونا في البصرة وأربيل

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 11:26 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 11:26 ص

اكتشف في مدينة قضاء الزبير غربي البصرة العراقية، 3 إصابات جديدة لملامسين بفيروس كورونا المشاركين في عزاء الهارثة.

وقال قائم مقام القضاء -للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس- إن الإصابات الثلاث سجلت بعد ظهور نتائج فحص الملامسين الـ15 من عائلة وأقرباء امرأة مصابة واحدة من قضاء الزبير، كانت حاضرة في مجلس عزاء بقضاء الهارثة، ليكون عدد المصابين 4 في القضاء.

وسجلت البصرة 89 إصابة في آخر يومين بواقع 39 إصابة يوم أمس، و50 إصابة أغلبها في قضاء الهارثة شمالي البصرة خلال حضورهم مجلس عزاء في منطقة الخورة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك