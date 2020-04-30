يساعد اختيار الأطعمة المقدمة في وجبة السحور، الجسم، على الصيام؛ لهذا يسعى العديد لتناول وجبات مغذية وصحية وغير مكلفة، وأفضل اختيار هو تناول البيض المسلوق، الذي أكد موقع "هيلث لاين" أنه يحمي الجسم ويحفز جهاز المناعة على مقاومة الأمراض ويساعد على التخلص من الدهون.

وإذا كنت ترغب في معرفة فوائد تناول البيض المسلوق في السحور كاملةً، نقدمها في السطور التالية:

1- العناصر المغذية

تحتوي البيضة الواحدة المسلوقة على جميع العناصر الغذائية المساعدة في تقوية الجسم، مثل فيتامين "أ" بنسبة 6%، وفيتامين "ب5" بنسبة 7%، و"ب 12" بنسبة 9%، وأيضًا الفوسفور بنسبة 9%.

كما تحتوي البيضة على فيتامين "د"، وفيتامين "هـ"، وفيتامين "ب 6".

2- الكوليسترول

يعتبر البيض غنيا بالكوليسترول بنسبة لا تؤثر بشكل سلبي على الدم، لكن الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليستيرول الدم وراثيًا عليهم أن يتناولوا بيضة واحدة فقط يوميًا.

3- البروتين الدهني

يستطيع البيض أن يرفع من البروتين الدهني، الذي إذا كانت نسبته عالية في الجسم تجنب الشخص الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وأثبتت عدة دراسات أن تناول بيضتين يوميًا لمدة 6 أسابيع ترفع من مستويات البروتين الدهني بنسبة 10%.

4- الكولين

يجهل البعض مادة الكولين التي يضيفها تناول البيض إلى الجسم، وهي تشبه فيتامين "ب"، وتستخدم في بناء أغشية الخلايا وأنتاج الجزئيات التي تنقل الإشارة للمخ.

5- خفض الإصابة بمرض القلب

يساعد تناول البيض المسلوق الإنسان على تجنب خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إنه يحتوي على نسبة منخفضة من "LDL"، وهو ما يعرف بالكوليسترول الضار الذي كلما ارتفعت نسبته زادت نسبة الوقوع فريسة لأمراض القلب.

6- صحة العين

كما يحتوي البيض على مضادات أكسدة لها فوائد كثيرة، أبرزها الحفاظ على صحة العين وتأخير الشيخوخة، ويحتوي أيضًا على فيتامين "أ" الذي يشكل انخفاضه فقدان للنظر.

7- تقليل الدهون في الدم

ومن خلال احتواء البيضة المسلوقة على "أوميجا 3"، فإنها تكون قادرة على تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم، وبذلك تحمي القلب من الأمراض.

8- البروتين

ويساعد البيض الجسم على أن يصبح قويًا؛ لأنه يحتوي على نسبة بروتين مرتفعة، وبهذا يحفز الجسم على فقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات وخفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

وتحتوي بيضة واحدة على 6 جرامات من البروتين، وهي الكمية الموصي بتناولها من قبل الأطباء.

9- تقليل الإصابة بالسكتة الدماغية

كما يساعد البيض المسلوق، الإنسان، على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؛ لأنه يعتبر من الأطعمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

10- خفض الوزن

تناول البيض يشعر الإنسان بالشبع السريع، وبهذه الطريقة يفقد الوزن سريعًا.