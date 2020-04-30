تقرير: إسرائيل تقر باتصالات غير مباشرة مع حماس حول صفقة تبادل الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو أجرى الاسبوع الماضي أول جلسة هاتفية للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، وأن الحديث دار عبر خط هاتفي مؤمن حول الاتصالات الجارية مع حماس لتنفيذ صفقة تبادل وإعادة المفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

ووصفت الهيئة هذا بأنه "إقرار بإجراء اتصالات غير مباشرة مع حماس" حول الصفقة.

وأضافت الهيئة أن رئيس ملف المفقودين الإسرائيليين في ديوان رئيس الوزراء يارون بلوم أبلغ عائلتي الجنديين المفقودين بهذه الاتصالات.

ويوجد لدى حماس أربعة إسرائيليين: الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن، اللذان أَسَرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قتلا بينما لا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وأباراهام منجستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.