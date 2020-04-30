دراسة: زيادة هائلة في البحث على جوجل عن علاجات خطيرة لفيروس كورونا

(د ب أ)

توصلت دراسة حديثة إلى أن مزيدا من الأشخاص يظهرون اهتماما بعلاجات لم يتم تجربتها، وقد تكون خطيرة، لمعالجة فيروس كورونا المستجد بعدما أوصت بذلك شخصيات أمريكية بارزة.

ولاحظ باحثون في دورية "جاما للطب الباطني" التابعة للجمعية الطبية الأمريكية، زيادة هائلة في عدد عمليات البحث على محرك البحث "جوجل" عن دواءين للملاريا عقب توصية بهما كعلاجين محتملين للفيروس، أولا من مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، ثم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجد فريق البحث بقيادة مايكل ليو، من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن عمليات البحث التي قام بها أشخاص يبحثون عن دواء "كلوروكين"، قد زادت بنسبة 442 بالمئة وارتفعت عمليات البحث "هيدروكسي كلوركوين"، بنسبة 1389 بالمئة.

وقال معدو الدراسة: "يمكن أن تؤدي الموافقات إلى استخدام، بدون إشراف، للمنتجات ذات العواقب الخطيرة على الأشخاص الذين يتناولونها، ويمكن أن يؤدي تخزين هذه الأدوية إلى نقصها بالنسبة لأولئك الذين يحتاجونها إليها لأسباب صحية مشروعة".