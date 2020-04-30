ننشر تفاصيل خطة إسبانيا لتخفيف الطوارئ والانتقال للحالة الطبيعية الجديدة

وافق مجلس الوزراء الإسباني "مونكلوا"، على الخطة المقترحة لتخفيف إجراءات حالة الطوارئ من أجل الانتقال إلى الحالة الطبيعية الجديدة.

وجاءت الموافقة على النحو التالي:

1- الهدف من هذه الخطة الرامية لتخفيف إجراءات حالة الطوارئ، هو إعادة فتح البلاد، مع العمل على حماية صحة وأرواح المواطنين الإسبان.

2- تطبق الخطة على 4 مراحل، بحد أدنى أسبوعين لكل مرحلة، على أن يكون نطاق تنفيذها الإقليم أو الجزيرة، وتطبق بشكل تدريجي، وغير متماثل، مع التنسيق والتوافق.

3- يجري تقييم التقدم الذي سيتحقق في كل مرحلة وفقا لمعايير مقررة في إطار مجموعة شاملة من المؤشرات.

4- ستحدد وزارة الصحة القواعد المحددة لكل مرحلة.

في 28 أبريل 2020، أقر مجلس الوزراء خطة انتقال إلى الحال الطبيعية الجديدة، بهدف وضع برنامج تدريجي لخروج إسبانيا من أصعب مراحل الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة الكوفيد-19، وإعادة انطلاق البلاد، مع العمل على حماية صحة وأرواح جميع المواطنين الإسبان.

وتتضمن الخطة 4 مراحل لتخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصارمة، وستطبق بصورة متفاوتة، وفقا لالتزام كل إقليم أو جزيرة بمحددات معينة تم وضعها في جدول شامل من المؤشرات، وبالمثل ستطبق بشكل منسق ومتوافق مع بيانات ومعطيات كل فترة في حينها.

من المقرر أن تستغرق كل مرحلة من مراحل خطة الانتقال إلى الحالة الطبيعية الجديدة حد أدنى أسبوعين، وتطبق وفق ضوابط واضحة تحددها وزارة الصحة.

• المرحلة (0) أو مرحلة الاستعداد:

تعتبر هذه هي المرحلة التحضيرية التي ستطبق خلالها، بالإضافة إلى تدابير التخفيف العامة والتي ستشمل جميع البلاد، مثل خروج الأطفال، تيسيير فتح محدود للنشاط الاقتصادي.

على سبيل المثال، سيسمح خلال هذه المرحلة بفتح المنشآت وفق مواعيد محددة من أجل خدمة العملاء بصورة لفردية أو افتتاح المطاعم مع خدمة الوجبات الجاهزة ولكن بدون استهلاك في المبنى.

في مجال الرياضة، سيسمح للرياضيين المحترفين وأعضاء الاتحادات الرياضية بالتدريب الفردي وإجراء التدريبات الأساسية لدوريات المحترفين.

على مدار هذه المرحلة (0)، سيجري تكثيف إعداد جميع الأماكن والمرافق العامة مع وضع لافتات إرشادية واتخاذ تدابير الحماية للتحضير لبدء المرحلة التالية.

• المرحلة (1) أو مرحلة البداية:

اعتبارًا من 11 مايو ، سيتم السماح في المحافظات التي تستوفي المعايير، بالبدء الجزئي لأنشطة معينة، خاصة الأنشطة التجارية، وفقا لمواقيت تفضيلية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

سيقتصر في قطاع المطاعم على فتح الساحات الخارجية (التراس) على مساحة إشغال لا تتجاوز 30%، أما بالنسبة للفنادق، فإن فتح الفنادق والإقامة السياحية سيجري وفق ضوابط صارمة، وسيتثنى منها أماكن التجمعات العامة.

كما ستستثنى المراكز التجارية من عملية إعادة الفتح، نظرا لأنها تعد أكبر مناطق التجمعات.

يجب تقليص جمهور المترددين على مراكز العبادة للثلث، وفي مجال الرياضة سيقتصر الفتح على المراكز الرياضية الكبرى على أن تعزز من إجراءاتها الخاصة بالصحة والحماية، على أن تطبق نظام الورديات قدر الإمكان. وسيسمح أيضا بتمرين متوسط بالنسبة لدوريات المحترفين.

ويمكن البدء في هذه المرحلة، إذا سمح تطور الأحوال، قبل أسبوع، في 4 مايو، بجزيرة فورمنتيرا بجزر البليار، وجزر الجوميرة، وإييرو ولاجراثيوسا بجزر الكناري، نظرا لأن هذه المناطق ماتزال إلى الآن الأقل تسجيلا لأعداد الإصابات بالفيروس.

• المرحلة (2) أو الوسط:

في حالة استيفاء الشروط والمعايير المقررة، سيسمح بالنسبة لقطاع المطاعم فتح المساحات الداخلية التي تزيد عن 70م2، على ألا يزيد حجم الإشغال عن ثلث النسبة، مع توفير ضمانات التباعد وتقتصر على خدمة زبائن الموائد.

سيبدأ العام الدراسي في سبتمبر بشكل عام، باستثناء في حالة تطلب الأمر تقديم أنشطة تقوية، كما سيسمح بحضور الطلاب الذين يتعين على والديهم العمل وفقا لدوام حضوري أو لإجراء اختبارات التوجيهي المؤهل لدخول الجامعة.

بالمثل، يرجح استئناف رياضات صيد البر والبحر وغيرها من الأنشطة الترفيهية والثقافية وإعادة فتح دور المسرح والسينما والقاعات الفنية وغيرها من الأماكن المشابهة التي تستضيف جماهير، على أن تقتصر نسبة الحضور على ثلث الجمهور.

سيتاح أيضا في هذه المرحلة زيارة المعالم الأثرية وغيرها من الأماكن الثقافية مثل صالات العروض الفنية وقاعات الحفلات والمؤتمرات على أن تقتصر نسبة الحضور على ثلث الجمهور المعتاد.

سيتاح أيضا إقامة الفعاليات والعروض الثقافية ذات فرق أقل من 50 فردا في أماكن مغلقة على أن تقتصر نسبة الحضور على ثلث الجمهور، أما في حالة الفعاليات التي ستقام في الهواء الطلق، فسيسمح بها في حالة ألا يزيد عدد المجتمعين عن 400 فردا وأن يكونوا جالسين.

يسمح لدور العبادة في هذه المرحلة أن تزيد من عدد المترددين عليها إلى النصف.

• المرحلة (3) أو المرحلة المتقدمة:

في هذه المرحلة الأخيرة لحين استعادة الحالة الطبيعية الجديدة، وبمجرد استيفاء الشروط المقررة، سيتم تخفيف القيود على التنقلات والحركة العامة، على الرغم من الإبقاء على التوصية بوضع الكمامات خارج المنازل وفي المواصلات العامة.

سقتصر حضور الجمهور في الأماكن التجارية، على النصف، مع تحديد مسافة مترين كحد أدنى، كما سيتم تخفيف القيود بشكل أكبر في المطاعم سواء بالنسبة للجمهور أو الإشغال، على الرغم من استمرار الإبقاء على الشروط الصارمة الخاصة بالتباعد الجسدي بين الجمهور.

• معايير التقدم بين المراحل:

ستقرر وزارة الصحة الإسبانية، مسترشدة بجدول المؤشرات الشامل، حالة استعداد كل إقليم أو كل مقاطعة من أجل المضي قدما. وتتضمن المعايير الآتي:

1- الكفاءة الإستراتيجية للنظام الصحي سواء فيما يعتلق بقدرته على تقديم الرعاية الأولية أو خدمات المستشفيات.

2- الوضع الوبائي في المنطقة، بمعنى تشخيص والوقوف بدقة على حالة الوباء.

3- تطبيق إجراءات حماية جماعية في المحال التجارية والمواصلات ومراكز العمل وفي كافة المناطق العامة.

4- بيانات الانتقالات والبيانات الاقتصادية.

سوف تعلن هذه المحددات، لكي يتعرف المواطنون على المعايير التي تتخذ على أساسها القرارات السياسية التي ستحدد العودة إلى الحالة الطبيعية الجديدة في كل منطقة.

• إعداد الخطة

قمنا خلال الشهر الماضي، من أجل وضع هذه الخطة، بتحليل التجارب الدولية الرئيسية المتاحة، أخذا في الاعتبار مرجعية أساسية وهو وقت المسار المشترك لرفع تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد المقدمة من المفوضية الأوروبية وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما أخذت الحكومة في الاعتبار خبرات مناطق أخرى، ولكن دائمًا لتكييفها مع واقع بلدنا ومتغيراته. كل ذلك بهدف واحد وحصري: استعادة الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي دون تعريض الصحة الجماعية للخطر.

ولإعداد الخطة، درست الحكومة آراء ومقترحات خبراء في المجالات العلمية والصحية والاجتماعية والتجارية. وبالتوازي والتنسيق تم عقد اجتماعات وتبادل الرؤى والأفكار مع المسؤولين عن الإدارات الإقليمية والمحلية.