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المغرب: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

الرباط - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 1:11 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 1:11 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 37 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29 ألفا و563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 168 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.

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