 الإمارات ترسل 7 أطنان إمدادات طبية لبنجلاديش لدعهما في مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات ترسل 7 أطنان إمدادات طبية لبنجلاديش لدعهما في مواجهة كورونا

أبوظبي - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 2:30 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 2:30 م

أرسلت الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ساعد محمد المهيري السفير الإماراتي في بنجلاديش، قوله إن بلاده حريصه على دعم قدرات بنجلاديش في التصدي للفيروس وأن إيصال المساعدات سيمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم لاحتوائه.

يذكر أن الإمارات أرسلت أكثر من 341 طنا من المساعدات إلى أكثر من 33 دولة استفاد منها ما يقارب من 341 ألفا من المهنيين الطبيين.

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