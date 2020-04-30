محافظ جنوب سيناء يؤكد لرئيس الوزراء اتباع إجراءات كورونا وتوافر السلع

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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وأوضح فودة، أن المحافظة تلتزم بأعلى درجات الحيطة، وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحظر وتوقيتاته لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ استمرار عمليات التطهير والرش بكافة مدن وقرى المحافظة، والاستجابة من قبل المواطنين نحو مجابهة الفيروس كورونا.

كما أكد توافر كافة السلع الغذائية، وتخفيضات تصل إلى 30%، من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة بكافة المدن، وجارى تكثيف الحملات التموينية والصحية، ومتابعة صرف إعانات العمالة غير المنتظمة.