الإعلان عن أول إصابة كورونا في شمال سيناء

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة وعزلها بمستشفى بئر العبد النموذجى.

وجاء فى بيان مديرية الصحة والسكان رقم 9 الصادر اليوم الخميس أنه استمرارا لسياسة الشفافية فى تداول البيانات والمعلومات التى تنتهجها مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، وبشأن عزل حالة مشتبه بها بمستشفى بئر العبد النموذجى والاشتباه بإصابتها بمرض الكورونا المستجد، فقد قامت المستشفى بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسالها للمعامل ".

وأوضح البيان أنه وردت نتيجة تحليل العينة تفيد إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد، وبذلك تكون أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء وهى معزولة حاليا بمستشفى بئر العبد النموذجى لتلقى العلاج اللازم بحسب ماجاء فى بيان صحة شمال سيناء.

كما قامت فرق الترصد بعمل التقصى الوبائى، وأعمال التطهير لمنزل الحالة، وإجراءات متابعة المخالطين لها.

وأهابت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، فى بيانهاذ بالمواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من كورونا، خاصة فى تلك الفترة العصيبة.