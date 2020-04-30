مدافع مانشستر يونايتد السابق: بوجبا العنصر الأساسي لنجاح مشروع الفريق

كشف ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن تحمسه لرؤية سداسي الهجوم المرتقب بالفريق الموسم المقبل، حال نجحت الإدارة في عقد الصفقات المرجوة هذا الصيف.

وقال فرديناند في تصريحاة لقناة "فايف" على منصة "يوتيوب": "إذا كنت أنظر للفريق الآن، نجد لدينا سكوت ماكتوميناي وبرونو فرنانديز في طرف من ثلاثي الوسط وبول بوجبا في الطرف الآخر".

وأضاف: "راشفورد في المقدمة، مارسيال على اليسار، جيمس أو سانشو إذا قاموا بشرائه على اليمين، لا تستطيع القول إن لاعبي الوسط الآخرين سيفكرون.. إذا كانت هذه المجوعة مشتعلة فيجب أن نكون مركزين، سيكون عملا جادا بالنسبة إلينا اليوم".

وتابع: "هناك إمكانات هناك غير عادية، إذا وجدوا التناغم، واستطاع الفريق تهيئتهم للبروز، ستكون مشاهدتهم مسيلة للعاب".

لكن فرديناند اعترف أيضا، أن الأمر قد لا ينجح بقوله: "نحتاج لأن يكون بوجبا لائقا، نحتاجه لرؤية ما سيكون عليه في حال تم بناء علاقة بين اللاعبين الذين يحضرهم أولي".

وأردف: "الأمر متعلق ببوجبا وأولي جونار سولسكاير والقوى الموجودة في النادي، سنرى ما سيحدث سواء بقي بوجبا أم رحل".

وختم: "أريد بقاءه، أنا مشجع لمانشستر يونايتد، أريد رؤيته يرتدي القميص الأحمر لنتمكن من المنافسة على الدوري وألقاب أخرى".

ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات نجم بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.