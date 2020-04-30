أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 2ر3 مليون حالة حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز المليون.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 228 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 62 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 237 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 203 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و862 إصابة و4633 وفاة.