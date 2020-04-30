حُرم مسيحيو مصر و-الكثير من دول العالم- من ممارسة الطقوس الدينية الخاصة بأسبوع الآلام وقداس عيد القيامة لهذا العام؛ نظرا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

لكنهم يأملون في تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بالكنائس؛ ليتمكنوا من المشاركة في طقس "أيام الخماسين".

وتعد تلك الفترة، التي تبدأ من عيد القيامة وتنتهي بعيد حلول الروح القدس -حسب العقيدة المسيحية- وبدء صوم الرسل، وهي معروفة بأنها "فترة الفرح"، فلا يُصام فيها انقطاعيا، ولا في يومي الأربعاء والجمعة كما هو مُعتاد في باقي أيام السنة.

ويتميز طقس صلوات تلك الفترة، بأنه طقس "فرايحي"، فتغلب النغمة الفرايحي على الألحان الكنيسة، حتى في الجنازات، ويُحتفل في القداسات اليومية بتذكار قيامة السيد المسيح، بأن تُزف أيقونة القيامة في أرجاء الكنيسة، لمدة 40 يوما، أي حتى موعد عيد الصعود.

وتضم تلك الفترة 6 أيام آحاد، يسبقها أحد القيامة ويليها أحد حلول الروح القدس، وهي: "أحد توما، أحد الخبز، أحد الماء، أحد النور، أحد الطريق، أحد الفرح"، ولكل منها مدلول روحي وديني.

وعلى الجانب الاجتماعي، تتميز فترة الخماسين بتزايد الأفراح والزيجات باعتبارها تأتي بعد فترة صوم تصل إلى 55 يوما، ومن المعروف أنه لا تقام صلوات إكليل -زواج- في فترات الصوم.

ويُذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر -اليوم الخميس- السماح بإقامة صلوات الإكليل في الكنائس والبيوت كاستثناء، بشرط كتابة العروسين إقرار بألا يزيد المدعوون عن 6 فقط مع أب كاهن واحد وشماس واحد (الإجمالي 8)، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.