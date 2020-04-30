إعادة إعمار 60 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قريتين بقفط

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان قاما بإعادة إعمار 60 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قريتيّ نجع الرماش والسويس بمركز قفط .

جاء ذلك خلال تسليمه عددا من المنازل للأسر المستحقة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد محافظ قنا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم، وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

من جانبه، أوضح جابر محمد مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، أن إعادة إعمار الـ60 منزلا يأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر والجمعية الذي يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلا على مستوى 100 قرية في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من البروتوكول تم خلالها إعادة إعمار 60 منزلا أيضا في أكتوبر الماضي.

وأضاف أن بروتوكول التعاون الأول والثاني تم خلالهما إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا، لافتا إلى أنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التي تم إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا بتكلفة مالية 20 مليونا و400 ألف جنيه.