ترامب يزعم أن مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي تبرئ ساحة مستشاره السابق

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم الخميس، دعماً لمستشاره السابق للسياسة الخارجية مايكل فلين، بعد أن أثارت وثائق محكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي صدرت مؤخراً دعوات بين الجمهوريين لترامب بالعفو عن الجنرال المتقاعد.

وأقر فلين بأنه مذنب في ديسمبر 2017 لكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بشأن اتصاله بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك، كجزء من تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأثارت اليوم الخميس، وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الداخلية التي تم فض أختامها، والتي نشرها فريق فلين القانوني ، غضبًا بين كبار المحافظين.

وظهر في إحدى الوثائق، ملاحظة مكتوبة بخط اليد ، تتناول مداولات مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل إجراء التحقيق مع فلين ، قائلة: "ما هو هدفنا؟ الحقيقة / الاعتراف أم جعله يكذب ، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟".

ويزعم الجمهوريون بمن فيهم ترامب الآن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاصر فلين، وهاجم ترامب منذ فترة طويلة قيادة المكتب ، برئاسة المدير السابق جيمس كومي ، بأنها تنظم محاولة لتقويض إدارته.

وقال ترامب في إحدى تغريداته اليوم الخميس :"إن ما حدث للجنرال مايكل فلين ، وهو بطل حرب ، لا يجب السماح بحدوثه لمواطن أمريكي مرة أخرى".

وفي حديثه من البيت الأبيض ، لم يذكر ترامب ما إذا كان سيعفو عن فلين ، ولكنه وصف الوثائق بأنها "تبرئة كاملة".

وفي حديثه لقناة فوكس نيوز ، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إن الوثائق ، إذا كانت صحيحة ، ستكون "خطأً فادحًا" ويمكن أن تضمن توجيه اتهامات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي.