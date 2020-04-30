تامر هجرس لـ«شيخ الحارة والجريئة»: مش واخد حقي في التمثيل لكن خدته في حاجات تانية

قال الفنان تامر هجرس، إنه عمل ككومبارس مع عمرو دياب في فيلم «آيس كريم في جليم» عندما كان يعمل كعارض أزياء، متابعًا: «ماكنتش بفكر أمثل وقتها».

وأضاف «هجرس» أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء، «يمكن مش واخد حقي في التمثيل، لكن خدته في حاجات تانية»، بحسب تعبيره.

وحل الفنان تامر هجرس، ضيفًا على الحلقة السابعة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأربعاء.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.