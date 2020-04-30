سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستضيف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين، وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الامتحانات والشهادات الدراسية.

كما تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الاثنين، لاستعراض جهود الدولة وخطتها الاستراتيجية للبحث العلمي في مجال مكافحة الفيروسات والأوبئة، بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم.