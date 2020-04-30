 الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش خطط إجراء امتحانات الشهادات ومكافحة الفيروسات بحضور وزيري التعليم - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش خطط إجراء امتحانات الشهادات ومكافحة الفيروسات بحضور وزيري التعليم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 7:39 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 7:39 م

تستضيف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين، وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الامتحانات والشهادات الدراسية.

كما تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الاثنين، لاستعراض جهود الدولة وخطتها الاستراتيجية للبحث العلمي في مجال مكافحة الفيروسات والأوبئة، بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك