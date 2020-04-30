تعليم بورسعيد: لا شكاوى أو استفسارات تخص امتحان الصف الثاني الثانوي من التابلت

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسى 2019/ 2020 لصفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة، والتي انطلقت إلكترونيا، أمس الأربعاء، من المنزل بسبب أزمة كورونا، حسب التعليمات الوزارية.

وأكد باهى أن اليوم قد أدى 4874 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية من أجهزتهم والذى بدأ فى تمام التاسعة صباحا واستمر حتى الثانية عشرة ظهرا من أجهزة التابلت بينما لم يسجل الدخول على المنصة 17 طالبا حيث أن بورسعيد من محافظات الفترة الأولى للدخول على منصة الامتحان الوزارية.

وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى أو إستفسارات بشأن الدخول على منصة الإمتحانات، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة أداء الطلاب بشكل دقيق ويتم رصد وحل أية مشكلات أو عوائق تمنعهم من الدخول على المنصة وذلك من خلال التواجد الفنى لمركز التطوير التكنولوجى وأخصائى التطوير التكنولوجي.

جدير بالذكر أن 4737 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، قد أدوا امتحان اللغة العربية أمس بينما لم يسجل منهم 17 طالبًا الدخول على المنصة، ومن المقرر أن تستمر الإمتحانات حتى 20 مايو القادم بنفس المنظومة الإلكترونية ومن داخل المنازل أيضًا حفاظًا على صحة الطلاب و للحد من إنتشار فيروس كورونا.