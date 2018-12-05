صدقي: فايلر رفض إعارة عبد المنعم لسموحة أكثر من 6 أشهر

أشاد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة باللاعب الشاب محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

صرح صدقي عبر قناة أون تايم سبورتس "أتمنى شراء كل المعارين، فهم من قوام الفريق، كلهم مميزون سواء عبد المنعم وفوزي الحناوي وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبو الفتوح".

وأضاف "للأسف عبد المنعم لم يتمكن من المشاركة قبل إيقاف النشاط، كان سيكون من مفاجآت الموسم، وبالفعل الأهلي لديه اتجاه لإعادته".

وأشار "محمد عبد المنعم اللاعب الوحيد الذي كان انضمامه صعبا من الأهلي، لأن ريني فايلر كان متمسكا به لآخر يوم، ورفض رغبتي في استعارته موسم ونصف، وأصر على إعارته لستة أشهر فقط".

وأتم حمادة صدقي تصريحاته في هذا الشأن "من المفترض أن هناك اتفاقا على عودة محمد عبد المنعم للأهلي".