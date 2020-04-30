رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ميشوستين - خلال اجتماع افتراضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية".

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، "أندريه بيلووسوف" مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

وتعتبر روسيا الدولة الـ8 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، والتى بلغت 106 آلاف و498 حالة، و1073 حالة وفاة.