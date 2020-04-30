ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 12 ألفا و907 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و907 حالات، بينما لم يتبق من المرضى بالفيروس إلا 1961 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جميعهم خارج العاصمة فيينا، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 15 ألفا و452 حالة، وقد توفى 584 حالة في جميع ولايات النمسا.

وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا علاج 502 شخص في المستشفى، منهم 128 حالة في وحدات العناية المركزة، مضيفا أن الحالات الحالية يأتي أغلبها في العاصمة فيينا وتبلغ 554 حالة، يليها ستيريا 440، والنمسا السفلى 338، وتيرول 237.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمتوفين في العاصمة بلغ 130 شخصاً وقد زادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 20 حالة أمس.