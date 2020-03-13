باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 16 ألفا و276 شخصا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان، اليوم الخميس، إلى 16 ألفا و276 حالة، وذلك بعد تسجيل مئات الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان بلغ 358 حالة.

وأضافت الشبكة الباكستانية أن إقليم "السند" سجل 6053 حالة إصابة بالفيروس، بينما سجل إقليم "البنجاب" 6220 حالة، في حين تم تسجيل 978 حالة بإقليم "بلوشستان"، و313 بالعاصمة إسلام أباد، بالإضافة إلى تسجيل 333 حالة بإقليم "جيلجيت بالتستان"، و2313 حالة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و66 حالة بإقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.