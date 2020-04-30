حملة من «كاسترول» لتعقيم مراكز البيع والصيانة

قامت شركة كاسترول، لزيوت المحركات، إحدى شركات بى بى BP، بعمل سلسلة إجراءات احترازية لحماية العاملين بها من وباء كوفيد19، تضمنت خطة سريعة لتعقيم وتطهير 45 مركز صيانة كمرحلة أولى.

وبحسب بيان، اليوم، يقوم العاملون فى شركة كاسترول وعلى رأسهم المدير العام وائل عبدالشهيد، بمتابعة هذا العمل.

وقال عبدالشهيد إن هدف شركة كاسترول الأول هو السلامة للجميع. وأضاف أن كاسترول هى جزء أساسى من الاقتصاد المصرى سواء بالإسهام فى طرح أفضل الزيوت المتطورة والمناسبة للمركبات وجميع وسائل النقل أو بالمشاركة فى استيعاب العمالة سواء المدربة أو غير المدربة التى تحتاجها الشركة فى خطط التوسع الحالية والمستقبلية.

وقالت إنجى أحمد مديرة التسويق بالشركة، إنه يوجد خطط مستقبلية للتوسع والتواجد فى السوق المصرية وطرح منتجات متميزة ذات معايير جودة عالمية تتناسب مع احتياجات السوق المصرية.