الرئيس الجزائري: سنعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.

وقال الرئيس تبون - في رسالته بمناسبة عيد العمال - "بلادنا اليوم محتم عليها أن تعيد للعمل قدسيته المؤكدة، وذلك لن يتأتى إلاّ إذا شمرنا على سواعدنا وشحذنا هممنا وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية المتعددة الأبعاد".

ووجه التحية والتقدير للعمال الجزائريين لما يبذلونه من جهد في معركة التنمية وقال "أنحني خشوعا وإجلالا أمام أرواح جميع من قضوا في هذه المعارك الوطنية النبيلة وشهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب".

وقال الرئيس تبون إن الجزائر في أمس الحاجة إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة باعتباره السبيل الأنجح لتقدم الأوطان وضمان استقلالها واستقرارها ورفعتها ومكافحة البطالة، لأنها عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية، ودعا التنظيمات العمالية لكي تدعم هذا التوجه وأن تلعب دورا مؤثرا في بناء اقتصاد منتِج مدر للثروة وخالِق لفرص العمل ومتجه بقوة نحو التصدير.

وأشار إلى التركيز في الفترة الأخيرة على حياة وصحة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا"، مجددا "التزامه بحل جميع النزاعات العالقة وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية".