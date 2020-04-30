 بنسبة 100%.. دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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بنسبة 100%.. دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني بالوادي الجديد

صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
عمرو بحر
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 3:34 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 3:34 ص

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد صلاح ميرغني، انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي فى الدخول على منصة الاختبار الإلكتروني الذي تم اليوم بمادة اللغة العربية على التابلت من المنزل، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100% ولم يتم تسجيل أي حالات للغياب.

وأضاف أنه تمت المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، وسير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ الصباح الباكر.

وأضاف أن التواصل مستمر مع الطلاب ومسؤولي التطوير، عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الدخول على المنصة وحال أي شكاوي يتم العمل على حلها فورًا.

وأشاد بالتعاون المثمر من الجميع لإنجاح العمل، ومن أجل مصلحة الطلاب.


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