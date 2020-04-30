وكيل تعليم الإسكندرية: 40885 يؤدون امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

انتظمت امتحانات آخر العام للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019 - 2020، اليوم الأربعاء.

ومن جهته صرّح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن الطلاب يؤدون الامتحان إلكترونيًا في المنازل من خلال جهاز الحاسب اللوحي (تابلت الطالب)، أو أي تليفون محمول أو أي كمبيوتر متصل بالإنترنت.

وأضاف أن الوزارة نشرت تعليمات وإرشادات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تيسيرًا على الطلاب، وفي حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا، بل وأتاحت أيضًا موقعًا لتسجيل حضور الطالب للاختبار، وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.

وتابع: "بلغ عدد المتقدمين بمحافظة الإسكندرية 40885 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية في الفترة الصباحية بدأت في التاسعة صباحًـا ضمن مجموعة المحافظات التي ستؤدي امتحانها في الفترة الصباحية واستمرت لمدة ثلاث ساعات".